Британія і Канада створюють коаліцію за свободу ЗМІ

Про формування коаліції, покликаної захищати свободу ЗМІ, оголосили британський міністр закордонних справ Джеремі Гант і його канадська колега Христя Фріланд.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

“Завданням коаліції, зокрема, буде привертати увагк до нападів на журналістів. При цьому дії нової структури будуть спрямовані на те, щоб змінити "політичні розрахунки" осіб, які погрожують репортерам, а також зробити вагомішими наслідки для тих, хто "порушує свободу ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що засновники коаліції планують проводити щорічні конференції із залученням світових лідерів і глав урядів, представників громадянського суспільства і медійного співтовариства. Перша така конференція пройде в Канаді в 2020 році.

Ініціатива буде підтримуватися Глобальним фондом захисту ЗМІ. А правову підтримку їй надаватиме незалежна експертна комісія під головуванням колишнього очільника британського Верховного суду лорда Девіда Нойбергера.