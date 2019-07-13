Ураган "Баррі" послабшав до рівня тропічного шторму

Ураган "Баррі", який насувався на південне узбережжя США з Мексиканської затоки, досяг континентальної частини Сполучених Штатів та послабшав до рівня тропічного шторму.

Про це повідомили в суботу в Національному центрі попередження ураганів США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Баррі" досяг узбережжя поблизу міста Ітракоастал Сіті й послабшав до рівня тропічного шторму", - зазначається в повідомленні.

Як уточнюють синоптики, сила вітрів знизилася з понад 120 км/год до 112 км/год, що відповідає класифікації шторму.

При цьому додається, що стихія принесла небезпечний прилив, потужні зливи й руйнівний вітер. Значне погіршення погодних умов спостерігається вздовж всього північного узбережжя Мексиканської затоки на території США.

Як повідомляв Укрінформ, тропічний шторм "Баррі" сформувався 11 липня в Мексиканській затоці. В суботу сила його вітрів над морем перевищила 120 км/год, що відповідає потужності урагану першої категорії. У штаті Луїзіана запроваджено надзвичайний стан.