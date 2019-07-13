На Гаваях оголосили надзвичайний стан через лісову пожежу

На Гаваях оголосили надзвичайний стан через лісову пожежу

Укрінформ
Губернатор Гаваїв Девід Ідж оголосив надзвичайний стан на одному з островів через лісову пожежу.

Про це повідомляє портал Gulf Today.

«Губернатор Гаваїв у п'ятницю оголосив надзвичайний стан на острові Мауї, де пожежники борються з пожежею, що спричинила евакуацію тисяч людей та величезні хмари диму над місцевими пляжами», - йдеться у повідомленні.

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Незважаючи на те, що більшості евакуйованих людей пізніше дозволили повернутися додому, площа пожежі збільшилася більш ніж утричі, поширившись на близько 3642 га.

"Я оголошую наш острів зоною лиха з метою реалізації функцій управління у надзвичайних ситуаціях, як це передбачено законом", - заявив губернатор Девід Ідж.

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