Тропічний шторм "Баррі" у США перетворився на ураган

Тропічний шторм "Баррі", який сформувався кілька днів тому в Мексиканській затоці, в суботу набрав сили урагану та загрожує південному узбережжю Сполучених Штатів.

Про це інформує Національний центр попередження про урагани США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Баррі" набув сили урагану, рухаючись до узбережжя Луїзіани", - зазначається в повідомленні.

Here are the latest Key Messages on Hurricane #Barry. Latest info is always available at https://t.co/tW4KeGdBFb. Local info can be found at https://t.co/SiZo8ozBbn pic.twitter.com/BYZ5duM819 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 13 липня 2019 р

При цьому уточнюється, що швидкість вітрів сягнула 75 миль/год (понад 120 км/год). За шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона, цей показник відповідає урагану 1-ї (з п'яти) категорії. Це означає, що стихія може заподіяти шкоду морській інфраструктурі, суднам на стоянці, деревам та легким будівлям. Водночас синоптики попереджають про небезпечний штормовий приплив, потужні зливи та поривчасті вітри.

Як повідомляв Укрінформ, ще до наближення стихії до узбережжя США, місцева влада залучила перші кроки для зменшення наслідків негоди. Станом на суботу 50 тис. людей були відрізані від електропостачання. Раніше президент США Дональд Трамп запровадив режим надзвичайного стану у штаті Луїзіана.