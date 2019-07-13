Меркель закликає захищати демократію від правого екстремізму

Суспільство має протистояти правому екстремізму, аби не допустити повторення таких темних сторінок історії, як перебування при владі в Німеччині націонал-соціалізму.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель у суботньому подкасті, присвяченому 75-ій річниці найвідомішого замаху на Адольфа Гітлера, який було здійснено 20 липня 1944 року.

«Сьогодні ми також зобов'язані протистояти тенденціям, які хочуть зруйнувати демократію. До таких належить правий екстремізм», - сказала Меркель.

Вона із жалем констатувала, що число тих, хто приєднується до табору правих екстремістів, зростає. І нагадала про нещодавнє жорстоке вбивство глави уряду Касселя Вальтера Любке. Цей злочин показав, наскільки важливою є підтримка тих, хто бере на себе політичну відповідальність, додала політик. За її словами, для цього потрібно посилювати як органи безпеки та судово-правову систему, так і громадянське суспільство, задіюючи стратегії запобігання екстремізму, такі програми як «Демократія жива!».

За словам канцлера, день 20 липня 1944 року є пам'яттю німців не тільки про мужніх людей, які намагалися зупинити Гітлера, але і про всіх тих, хто виступив проти панування націонал-соціалізму. І через 75 років після замаху на фюрера важливо пам'ятати про німецький опір, бо тільки розуміючи своє минуле можна побудувати гарне майбутнє. Меркель назвала учасників замаху 20 липня зразками для наслідування.

Безпосереднім виконавцем операції став полковник Клаус Шенк, граф фон Штауффенберг. У результаті вибуху Гітлер отримав поранення, але вижив. Учасники заколоту - група офіцерів і аристократів – були страчені.

Фото: MSC / Kuhlmann