В Афганістані вбили американського військового

На тлі триваючих перемовин між США та угрупованням Талібан, щодо мирного врегулювання в Афганістані, загинув ще один американський військовий.

Про це інформує Press TV з посиланням на місію НАТО в Афганістані.

“Американського військового вбили в Афганістані”, - повідомила місія НАТО в країні.

У результаті кількість американських військовослужбовців, загиблих в цьому році в Афганістані зросла до 10.

Щонайменше 2300 американських військових були вбиті та понад 20 400 поранені у Афганістані протягом 18-річної війни.

На тлі цього Сполучені Штати продовжують домовлятися про мирну угоду з талібами. Минулого тижня спецпредставник США на "мирних переговорах" з бойовиками Залмей Халілзад описав останній раунд переговорів, що відбулися в Катарі, як "найпродуктивніше засідання".

Обидві сторони хочуть скласти план виведення іноземних збройних сил під проводом США з Афганістану в обмін на гарантії талібів, що вони не будуть використовувати Афганістан як базу для нападу на США та їх союзників.

Раніше у липні президент США Дональд Трамп пообіцяв зберегти присутність в Афганістані на рівні “потужної розвідки”, заявивши раніше, що він має намір вивести американські війська з країни.