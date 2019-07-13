До Туреччини прибув четвертий літак з компонентами російських С-400

В аеропорт Мюртед, що під Анкарою, прибув ще один, уже четвертий, літак з компонентами російських комплексів С-400 на борту.

Про це повідомило міноборони Туреччини на своїй сторінці у Twitter.

«Постачання протиракетних комплексів С-400 триває. Четвертий російський літак з компонентами С-400 приземлився в аеропорту Мюртед», - повідомили в міноборони.

За даними телеканалу NTV, четвертий російський вантажний літак, що доставив компоненти С-400, приземлився на аеродромі, а після вивантаження - вилетів назад.

Постачання компонентів С-400 почалися вчора.

Як відомо, підписання Туреччиною угоди з РФ щодо постачання ЗРК С-400 викликало різку критику на Заході. Американські ЗМІ повідомляли, що США висунули Туреччині ультиматум - до кінця першого тижня червня Туреччина мала розірвати цю угоду, в іншому ж випадку США нібито погрожували виключити Анкару зі своєї програми постачання винищувачів F-35. В Анкарі такі повідомлення спростували. Президент Туреччини РеджепТаїп Ердоган заявив, що в разі виключення Анкари з програми F-35, Туреччина через арбітражний процес буде домагатися повернення $1,25 млрд вже заплачених США за винищувачі.

Фото: twitter.com/tcsavunma