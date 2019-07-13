Поліція Гібралтару звільнила заарештованих членів екіпажу іранського танкера
Про це інформує IRNA.
«Поліція Гібралтару заявила, що всі члени екіпажу були звільнені під заставу, але розслідування ще триває, а танкер залишається під арештом», - йдеться у повідомленні.
У поліції заявили, що вони конфіскували документи та електронні дані з танкера.
Після звістки про відправлення другого військового корабля Великої Британії до Перської затоки, міністр закордонних справ Сполученого Королівства сказав, що Британія не прагне до ескалації напруженості з Іраном.
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант заявив: «Танкер Grace 1 затримали за те, що він прямував до Сирії, що було явним порушенням санкцій, а не через те, що він ішов з Ірану, додавши, що Британія шукає спосіб вирішення цього питання. Як повідомлялося, танкер затримали 4 липня поліцейські та митні органи британської заморської території за підтримки загону морських піхотинців через підозру у постачанні нафти в Сирію в порушення санкцій США та ЄС.
Фото: IRNA News Agency