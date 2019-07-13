Поліція Гібралтару звільнила заарештованих членів екіпажу іранського танкера

Поліція Гібралтару заявила, що весь екіпаж танкера Grace 1, що перевозив іранську нафту, звільнений під заставу невдовзі після арешту двох моряків.

Про це інформує IRNA.

«Поліція Гібралтару заявила, що всі члени екіпажу були звільнені під заставу, але розслідування ще триває, а танкер залишається під арештом», - йдеться у повідомленні.

У поліції заявили, що вони конфіскували документи та електронні дані з танкера.

Після звістки про відправлення другого військового корабля Великої Британії до Перської затоки, міністр закордонних справ Сполученого Королівства сказав, що Британія не прагне до ескалації напруженості з Іраном.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант заявив: «Танкер Grace 1 затримали за те, що він прямував до Сирії, що було явним порушенням санкцій, а не через те, що він ішов з Ірану, додавши, що Британія шукає спосіб вирішення цього питання. Як повідомлялося, танкер затримали 4 липня поліцейські та митні органи британської заморської території за підтримки загону морських піхотинців через підозру у постачанні нафти в Сирію в порушення санкцій США та ЄС.

Фото: IRNA News Agency