Лондон відправляє вже другий бойовий корабель до Перської затоки

Велика Британія збільшує свою військову присутність у Перській затоці, відправляючи другий військовий корабель-есмінець HMS Duncan до регіону.

Про це повідомляє Sky News.

"HMS Duncan відправиться до Перської затоки впродовж кількох днів після завершення участі у навчаннях НАТО у Чорному морі, і його прибуття в регіоні очікуються невдовзі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Sky News, корабель працюватиме разом з фрегатом британського флоту HMS Montrose та союзниками США в Перській затоці. Однак він не буде частиною міжнародної морської коаліції, запропонованої Вашингтоном.

Зазначається, що Міністерство оборони Британії не стало коментувати відправку другого бойового корабля, але відомо, що есмінець Duncan мав бути направлений в регіон, щоб надати деяку допомогу HMS Montrose. При цьому його розгортання було перенесено в результаті поглиблення кризи з Іраном.

Раніше Велика Британія підвищила до максимального рівня оцінку загрози для суден під британським прапором, що проходять через іранські води в Перській затоці після того, як поліція Гібралтару заарештувала капітана іранського супертанкера «Грейс-1», затриманого через підозру, що він перевозив сиру нафту в Сирію в обхід санкцій ЄС.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки працюють над формуванням військової коаліції для захисту судноплавства в Ормузькій протоці.

Фото: Paul Hall/Royal Navy/Shutterstock