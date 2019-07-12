Новий президент Литви Науседа склав присягу в Сеймі

"З усіма органами влади я постараюся співпрацювати, домагаючись максимальної користі для своєї країни, а це можна зробити, не конфліктуючи, без конфронтації, в пошуку рішень дійсно нелегких проблем. Я вірю, що це можливо зробити. Потрібно тільки мати холодний розум, мудрість і елементарну волю до цього", – сказав Науседа після складення президентської присяги.

Новий президент Литви прийняв присягу / Фото: DELFI

Виступаючи в парламенті, голова держави підкреслив, що у зовнішній політиці домагатиметься "ще глибшої євроатлантичної інтеграції і тісних відносин як з Євросоюзом, так і з США". Президент також заявив, що Литві слід продовжувати підвищення своїх оборонних потужностей: "Ми повинні підвищувати безпеку, виконуючи зобов'язання з фінансування оборонної системи країни, інвестуючи в оборонні потужності, збільшуючи чисельність регулярної армії і розширюючи активний резерв, а також кількість громадян, готових до оборони держави".

У внутрішній політиці, за словами Науседи, найважливіше завдання - зменшення соціального відчуження. Новий президент обіцяв домагатися того, щоб під час терміну його повноважень зменшився розрив між найбагатшими і найнезаможнішими мешканцями, щоб у бюджет країни збиралося більше доходів, щоб стиралися регіональні відмінності.

Глава держави пообіцяв у цілому згуртувати політичні сили з метою досягнення національної злагоди, про зміни у сфері освіти.

Як повідомлялося, Ґітанас Науседа змінив на посаді Президента Литви Далю Грібаускайте, яка обіймала його два терміни повноважень, з 2009 року.

Економіст і колишній банкір Ґітанас Науседа, незалежний кандидат і правоцентрист за переконаннями, переміг у другому турі президентських виборів у Литві 26 травня.

Президент Володимир Зеленський тоді ж привітав з обранням та побажав Ґітанасу Науседі успіхів.