Президент Бразилії запропонував своєму сину стати послом у США

Президент Бразилії Жаїр Болсонаро запропонував своєму 35-річному сину Едуардо Болсонаро обійняти посаду посла країни у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє BBC.

"Жаїр Болсонаро, ультраправий президент Бразилії, запропонував своєму сину стати послом у Сполучених Штатах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нині 35-річний Едуардо Болсонаро є депутатом у Конгресі Бразилії та консультує батька з міжнародних питань.

Він вже заявив журналістам, що не відмовиться від нової посади, якщо її йому запропонують.

Водночас Едуардо Болсонаро доведеться здати свій депутатський мандат в разі переходу на дипломатичну службу.

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Як зазначає BBC, Едуардо Болсонаро вважають "тіньовим" міністром МЗС країни через його великий вплив на думку батька-президента щодо міжнародної політики.