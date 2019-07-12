У Гібралтарі арештували капітана затриманого іранського танкера

У Гібралтарі затримали капітана і старшого помічника іранського танкера Grace 1.

Про це повідомляє газета Gibraltar Chronicle з посиланням на представника Королівської поліції Гібралтару.

«Поліція Гібралтару заарештувала капітана і головного офіцера танкера Grace 1 за підозрою в порушенні санкцій ЄС щодо Сирії», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, двоє громадян Індії були заарештовані в четвер. Їх допитали, однак звинувачення не висунули. Судно перед цим обшукали та вилучили документи, а також електронні пристрої.

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Чиновники в Гібралтарі не коментують походження нафти. Водночас Іран підтвердив, що вона іранська, відреагувавши негативно на затримання.

Як повідомлялося, танкер затримали 4 липня поліцейські і митні органи британської заморської території за підтримки загону морських піхотинців через підозру в постачанні нафти у Сирію в порушення санкцій США та ЄС.