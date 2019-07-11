Генпрокурор Молдови подав у відставку

Генеральний прокурор Молдови Едуард Харунжен оголосив про свою відставку.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

У своєму проханні про відставку Едуард Харунжен написав про «титанічну роботу, виконану під час здійснення реформи прокуратури».

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Двома днями раніше парламент Республіки Молдова визнав незаконним призначення у 2016 році Харунжена на посаду генерального прокурора.

Відставку генерального прокурора вимагали громадянське суспільство, парламентарії, прем'єр-міністр і президент Молдови.