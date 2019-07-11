Кандидатка в президенти Єврокомісії сподівається, що Британія передумає виходити з ЄС

Урсула фон дер Ляєн, кандидатка на пост очільника Єврокомісії, сподівається на те, що Велика Британія відмовиться від своїх планів щодо виходу з ЄС.

Про це повідомляє BBC з посиланням на виступ фон дер Ляєн у Європейському парламенті.

«Під час свого виступу у вівторок фон дер Ляєн закликала британських законодавців узяти на себе відповідальність за ухвалення рішення щодо виходу Британії з ЄС. Кандидатка підкреслила, що угода про вихід, досягнута прем'єркою Терезою Мей з лідерами ЄС, була хорошою. Вона попередила Бориса Джонсона і Джеремі Ханта, які претендують на крісло прем'єра Британії, що тон і позиція щодо Brexit є життєво важливими для встановлення майбутніх відносин між обома сторонами. І, зрештою, Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання, що Велика Британія залишиться в ЄС», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, британський парламент тричі провалив голосування за угоду про Brexit. Саму дату виходу Великої Британії з ЄС уже двічі було перенесено – тепер вона визначена на жовтень цього року. Більше того, криза навколо Brexit спричинила відставку британської глави уряду Терези Мей.

Фото: Fabian Sommer/dpa