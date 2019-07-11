МЗС Австрії вивчає питання екстрадиції Фірташа в США

Міністерство закордонних справ Австрії вивчає питання видачі українського мільярдера Дмитра Фірташа США, зокрема, про те, чи відповідає його екстрадиція національним інтересам.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції Австрії на запит DW.

"Питання видачі українського бізнесмена нині перебуває на розгляді зовнішньополітичного відомства країни, яке сформулює мін'юсту свою офіційну позицію" - йдеться у відповіді міністерства.

Зазначається, що відповідно до австрійського законодавства, міністр юстиції має ухвалювати рішення "з урахуванням інтересів та міжнародних зобов'язань Республіки Австрія". Саме з цієї точки зору питання екстрадиції має оцінити МЗС.

Водночас у МЗС справ Австрії не відповіли на запит DW про часові рамки розгляду питання і про те, чи проводяться з цього приводу консультації з Вашингтоном.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці червня колегія суддів Верховного суду Австрії відхилила клопотання українського олігарха Дмитра Фірташа щодо перегляду рішення Вищого земельного суду Відня про допустимість його екстрадиції до США.

Остаточне рішення щодо екстрадиції Дмитра Фірташа до США тепер прийматиме федеральний міністр юстиції Австрії.

Як повідомлялося, судовий процес у справі про екстрадицію власника корпорації Group DF Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів триває з 2014 року.

Фірташа було затримано в столиці Австрії 12 березня 2014 року на запит міністерства юстиції США. Відомство звинуватило українського олігарха у дачі хабара індійським посадовцям з тим, щоб отримати дозвіл на видобуток титанової сировини в Індії. Готову продукцію потім планували продавати у базованій у Чикаго (США) компанії Boeing.

Фірташ перебуває у Відні з весни 2014 року, відколи його було заарештовано за запитом США. У Сполучених Штатах бізнесмена звинувачують у намірах отримати дозволи на видобуток титанової руди в Індії за допомогою хабарів. Планувалося, як випливає з матеріалів кримінального провадження, що підприємство олігарха постачатиме титан до США. У разі визнання винним Дмитру Фірташу загрожують десятки років ув'язнення і конфіскація майна.