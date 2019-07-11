Кандидат у президенти Єврокомісії визначила три пріоритети майбутньої діяльності

Кандидат на посаду президентом Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу провела зустрічі з керівниками політичних груп Європарламенту та розповіла про свої пріоритети на запропонованій посаді.

Спільний брифінг, який німецький політик провела сьогодні разом із Президентом Європарламенту Девідом Сассолі, був першою її появою перед представниками преси з 2 липня, коли відбулося оголошення її кандидатури на Брюссельському саміті ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під час короткого виступу Урсула фон дер Ляєн виклала, принаймні, три пріоритети, які вважає важливими у майбутній діяльності на посаді керівника Єврокомісії. Перший стосується кліматичних змін, другий – соціального захисту європейців, і третій – посилення впливу ЄС у глобальному вимірі.

«СО2 має отримати свою ціну, і ми повинні рухатися швидко, тому що у нас залишається мало часу. Ми маємо бути більш амбітними щодо цілей (зменшення парникових викидів) у 2030 році, тому що досягнення кліматичної нейтральності (ЄС) до 2050 року є обов’язковим завданням. Я вірю, що це є можливим, і сприятиме побудові сильної та заможної економіки», - сказала кандидат.

Вона зауважила, що для успіху в досягненні «кліматичних» цілей малі та середні підприємства, які складають основу економіки Євросоюзу, мають отримати підтримку та супроводження на цей перехідний період.

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«Ми розуміємо, що не всі країни мають однакові стартові позиції. Саме тому потрібно створити перехідний Енергетичний фонд , або Фонд глобалізації, щоб супроводжувати цей перехід до кліматичної нейтральності», - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Другий напрямок – впровадження соціального порядку денного для всієї Європи.

«Ми не маємо залишати людей наодинці з їхніми проблемами. Наші громадяни мають власні страхи, надії, мрії, наміри, і те, що Європа може їм надати – це відповіді. Вона може пропонувати роботу, перспективи, стабільність та безпеку. Я переконана, що Європа може цього досягти», - сказала німецький політик.

Вона окремо наголосила на тому, що у кожній країні ЄС робота «повного дня» має оплачуватися так, щоб цього вистачало на життя.

«Я маю намір боротися за встановлення мінімально допустимого рівня доходів у кожній країні, і це ще одна тема в соціальному порідку денному, яку я представила сьогодні для Конференції президентів», - розповіла Урсула фон дер Ляєн.

Третій стратегічний напрямок діяльності потенційного Президента Єврокомісії, - зміцнення міжнародних позицій ЄС.