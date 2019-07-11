Одна з головних тем дискусій у Європарламенті була концепція «провідних кандидатів»

Однією з головних тем для обговорення кандидата до призначення на посаду Президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з керівниками політичних груп Європарламенту була подальша доля концепції «Spitzenkandidaten» (провідних кандидатів).

Про це Урсули фон дер Ляєн розповіла під час зустрічі з пресою за підсумками дискусій в Європарламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вона, зокрема, зауважила, що для неї – висока честь бути в Європарламенті, який є основою європейської демократії, та обговорювати з депутатами найважливіші політичні теми.

«Одна таких тем – яким чином на посаді президента Єврокомісії я очолюватиму дискусію щодо реалізації концепції «Spitzenkandidaten» (провідних кандидатів). Для мене було дуже важливим пояснити Парламенту і Конференції президентів (лідерів політичних груп), що у всіх випадках, коли Європейський Парламент ухвалюватиме політичну доповідь абсолютною більшістю голосів, я обов’язково включала б в порядок денний колегії Єврокомісарів цю доповідь для політичного обговорення та планування можливих дій», - зауважила німецький політик.

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Як повідомляв Укрінформ, концепція «Spitzenkandidaten» (провідних кандидатів) передбачала, що ключові позиції в Євроінституціях мали б отримати лідери партій-переможців на Європейських виборах. Кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду Президента Єврокомісії лідери країн ЄС представили одноголосним рішенням без врахування цієї концепції, яка не має формального відображення в установчих угодах ЄС. У перший день пленарного засідання ЄП, під час обговорення результатів Європейської ради вищого рівня, яка відбувалася протягом трьох днів з 30 червня по 2 липня поточного року, лідери політичних груп та окремі депутати піддали гострій критиці таке рішення лідерів країн ЄС, яким були відкинуті кандидатури і одноголосно рекомендували до призначення на посаду Президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, відкинувши кандидатури провідних кандидатів від Європейської Народної Партії та Європейських Соціалістів.