У Польщі судитимуть міліціонера за стрільбу по демонстрантах 40 років тому

Суд у місті Катовіце (південь Польщі) розгляне справу колишнього міліціонера підрозділу громадянської міліції (ZOMO) Романа С., який звинувачується у стрільбі по демонстрантах у грудні 1981 року, в результаті чого загинуло дев’ять гірників шахти “Вуєк”.

Обвинувачувальний акт проти колишнього міліціонера направив до суду прокурор комісії з переслідування злочинів проти польського народу ІНП Польщі у м. Катовіце, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Романа С., який зрікся польського та має німецьке громадянство, було затримано у травні цього року в Хорватії за європейським наказом про арешт, який ініціювала Польща. Згодом Хорватія передала затриманого Польщі, де його тимчасово заарештовано.

Колишній міліціонер не визнає своєї провини і не дав свідчення перед судом.

Колишній міліціонер Роман С. є одним з двох колишніх міліціонерів підрозділу ZOMO, якого ще не було засуджено за злочини проти протестувальників на шахті “Вуєк” на початку введення воєнного стану у комуністичній Польщі 16 грудня 1981 року. Тоді в результаті застосування вогнепальної зброї проти протестувальників загинули дев’ять та отримав поранення 21 гірник.

У 2008 році було засуджено декілька міліціонерів з цього підрозділу міліції і ув'язнено на термін від 3,5 до 6-ти років.