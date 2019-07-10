Звільнений з в'язниці в КНДР австралієць заперечує обвинувачення у шпигунстві
Про це повідомляє The Telegraph .
«Австралійський студент, якого було затримано на тиждень в Північній Кореї, вперше порушив своє мовчання, щоб заперечити обвинуваченням у шпигунстві», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, 29-річний австралієць Алек Сіглі - один з небагатьох жителів Заходу, які живуть і навчаються у Північній Кореї - в кінці червня на тиждень зник, що викликало занепокоєння і безліч спекуляцій про його долю. Його було затримано, і він перебував у в'язниці, після чого Сіглі випустили.
Північнокорейські державні ЗМІ заявили, що Сіглі зізнався у «шпигунстві» та роботі на іноземні видання, заборонені на території КНДР.
У своєму твіттері Сіглі назвав ці обвинувачення неправдивими: «Обвинувачення в тому, що я є шпигуном - (відверто) неправдиві. Єдиним матеріалом, який я надав NK News, була стаття, опублікована в блозі, теж саме стосується інших видань».