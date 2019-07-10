Туреччина заявляє, що не відмовиться від своїх прав на Кіпр

Туреччина не має наміру відмовлятися від ведення геологорозвідки покладів нафти та газу в Середземному морі. І захищатиме як власні права на континентальний шельф у Східному Середземномор'ї, так і права та інтереси турків-кіпріотів на острові Кіпр.

Про це заявляє МЗС Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Туреччина, захищаючи свої власні права на континентальний шельф у Східному Середземномор'ї, продовжуватиме захищати права та інтереси турків-кіпріотів на острові (Кіпр – ред.), оскільки греки-кіпріоти не допускають турків-кіпріотів до механізмів прийняття рішень, включаючи розподіл доходів від вуглеводневих ресурсів, і гарантувати їх права", - повідомили в МЗС.

Зовнішньополітичне відомство також підтвердило перебування у зоні геологорозвідки двох бурових кораблів.

"Як відомо, наш буровий корабель Fatih розпочав свою діяльність у травні минулого року на захід від острова Кіпр, на нашому континентальному шельфі у Східному Середземномор'ї по ліцензії, наданій нашим урядом компанії Turkish Petroleum в 2009 і 2012 роках, про що було повідомлено ООН. Наш другий буровий корабель Yavuz, що перебуває на півдні від півострова Карпас, буде діяти від імені турків-кіпріотів у ліцензійних зонах, наданих Турецькою Республікою Північний Кіпр Turkish Petroleum в 2011 році", - йдеться у повідомленні МЗС.

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МЗС Туреччини також висловило здивування заявами Греції щодо порушення Туреччиною міжнародного права та звинуваченнями на адресу Туреччини у дестабілізації безпекової ситуації у Східному Середземномор'ї.

"Ми відкидаємо заяви міністерства закордонних справ Греції та посадовців ЄС, які визнали вищезазначені дії Туреччини незаконними. Це показовий момент для занепокоєння, що у цих заявах ніколи не згадуються турки-кіпріоти, та таким чином ігнорується їхнє існування на острові, незважаючи на те, що вони є одним із засновників Республіки Кіпр, чиї права були узурповані з 1963 року", - заявили в Анкарі.

У МЗС Туреччини переконані, що Європейський Союз в цій ситуації став "актором цієї протизаконної гри" та "не може виконувати роль чесного посередника в процесі переговорів щодо вирішення кіпрського питання".

Як повідомлялося, всередині червня прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що у разі підтвердження інформації про те, що Туреччина почала буріння в східній частині Середземного моря, Греція ініціюватиме введення санкцій ЄС щодо Туреччини.

8 липня Служба зовнішніх дій Євросоюзу оприлюднила заяву Високого представника ЄС Федеріки Могерині, де намір Туреччини здійснити нову операцію з буріння на північний схід від Кіпру називається незаконним. А також висловлюється стурбованість подальшою неприйнятною ескалацією, яка порушує суверенітет Кіпру.