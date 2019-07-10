Туреччина заявляє, що не відмовиться від своїх прав на Кіпр

Туреччина заявляє, що не відмовиться від своїх прав на Кіпр

Укрінформ
Туреччина не має наміру відмовлятися від ведення геологорозвідки покладів нафти та газу в Середземному морі. І захищатиме як власні права на континентальний шельф у Східному Середземномор'ї, так і права та інтереси турків-кіпріотів на острові Кіпр.

Про це заявляє МЗС Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Туреччина, захищаючи свої власні права на континентальний шельф у Східному Середземномор'ї, продовжуватиме захищати права та інтереси турків-кіпріотів на острові (Кіпр – ред.), оскільки греки-кіпріоти не допускають турків-кіпріотів до механізмів прийняття рішень, включаючи розподіл доходів від вуглеводневих ресурсів, і гарантувати їх права", - повідомили в МЗС.

Зовнішньополітичне відомство також підтвердило перебування у зоні геологорозвідки двох бурових кораблів.

"Як відомо, наш буровий корабель Fatih розпочав свою діяльність у травні минулого року на захід від острова Кіпр, на нашому континентальному шельфі у Східному Середземномор'ї по ліцензії, наданій нашим урядом компанії Turkish Petroleum в 2009 і 2012 роках, про що було повідомлено ООН. Наш другий буровий корабель Yavuz, що перебуває на півдні від півострова Карпас, буде діяти від імені турків-кіпріотів у ліцензійних зонах, наданих Турецькою Республікою Північний Кіпр Turkish Petroleum в 2011 році", - йдеться у повідомленні МЗС.

Читайте також: Туреччина перекидає 80 тисяч військових та техніку на кордон із Сирією

МЗС Туреччини також висловило здивування заявами Греції щодо порушення Туреччиною міжнародного права та звинуваченнями на адресу Туреччини у дестабілізації безпекової ситуації у Східному Середземномор'ї.

"Ми відкидаємо заяви міністерства закордонних справ Греції та посадовців ЄС, які визнали вищезазначені дії Туреччини незаконними. Це показовий момент для занепокоєння, що у цих заявах ніколи не згадуються турки-кіпріоти, та таким чином ігнорується їхнє існування на острові, незважаючи на те, що вони є одним із засновників Республіки Кіпр, чиї права були узурповані з 1963 року", - заявили в Анкарі.

У МЗС Туреччини переконані, що Європейський Союз в цій ситуації став "актором цієї протизаконної гри" та "не може виконувати роль чесного посередника в процесі переговорів щодо вирішення кіпрського питання".

Як повідомлялося, всередині червня прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив, що у разі підтвердження інформації про те, що Туреччина почала буріння в східній частині Середземного моря, Греція ініціюватиме введення санкцій ЄС щодо Туреччини.

8 липня Служба зовнішніх дій Євросоюзу оприлюднила заяву Високого представника ЄС Федеріки Могерині, де намір Туреччини здійснити нову операцію з буріння на північний схід від Кіпру називається незаконним. А також висловлюється стурбованість подальшою неприйнятною ескалацією, яка порушує суверенітет Кіпру.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-