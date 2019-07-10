Джонсон не виключає призупинення роботи парламенту заради Brexit

Ексміністр закордонних справ Великої Британії та кандидат на посаду глави Консервативної партії Борис Джонсон не виключив ймовірність призупинення роботи британського парламенту заради Brexit у разі своєї перемоги у перегонах за прем'єрське крісло.

Про це повідомляє DW.

"Я не збираюсь виключати жодних варіантів. Я вважаю, що це було б абсолютно дивно на цьому етапі переговорів для Великої Британії, знову ж таки, послаблювати свої позиції", - заявив Джонсон увечері 9 липня під час теледебатів з чинним міністром закордонних справ Джеремі Гантом.

Крім того, Джонсон наголосив, що не пішов би у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії у випадку відтермінування виходу країни з ЄС, який запланований на 31 жовтня.

"Я не хочу заохочувати ЄС провокувати мою відставку", - зазначив Джонсон. Він додав, що вважає важливим "не допустити жодних обставин, за яких нам не вдасться вийти з Євросоюзу 31 жовтня".

Своєю чергою його опонент Джеремі Гант закинув Джонсону, що він не пропонує нічого, крім "сліпого оптимізму" щодо Brexit. На думку чинного глави МЗС Великої Британії, той, хто пропонує вихід країни з ЄС, повинен знати усі "деталі" Brexit.

Крім того, Гант категорично відкинув можливість призупинення роботи парламенту заради Brexit. Він зазначив, що також хоче, щоб Велика Британія покинула ЄС до 31 жовтня. Однак заявив, що готовий підтримати майбутнє відтермінування Brexit, якщо це допоможе досягнути угоди.

Як повідомлялося, Борис Джонсон та Джеремі Гант є претендентами на посаду глави Консервативної партії Великої Британії та, відповідно, на посаду прем'єр-міністра. Тепер близько 160 тисяч членів Консервативної партії голосуватимуть поштою за фіналістів. Очікується, що нового голову партії, який обійме й посаду прем'єр-міністра, оберуть до кінця липня.