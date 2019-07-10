США втратила 45 мільярдів через кібератаки у 2018 році

Компанії США в цілому втратили 45 млрд доларів за 2018 рік внаслідок 2 млн кібератак.

Про це йдеться у дослідженні Online Trust Alliance.

"Фінансові наслідки кіберзлочинності значно зростають, а кібер-злочинці стають більш кваліфікованими. Таким чином, кількість кібер-інцидентів та фінансових втрат є набагато більшими, ніж ми спостерігали до цього", - заявив технічний директор Інтернет-асоціації Джеф Уілбур.

Зазначається, що за рік було зафіксовано близько 2 млн кібер-інцидентів. Та, за словами експертів, 95% цих атак можна було уникнути просто посиливши заходи з кібербезпеки.

Online Trust Alliance виділяє найпоширеніші випадки кібер-атак: атаки ланцюгів поставок товарів, маніпуляції з електронними поштами, атаки, пов’язані з криптовалютами, атаки органів влади, злам хмарних сервісів зберігання інформації та доступ до облікових записів.