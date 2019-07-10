Помер мільярдер і колишній кандидат у президенти США

Бізнесмен і колишній незалежний кандидат в президенти США Росс Перо помер на 89 році життя після п'яти місяців боротьби з лейкемією.

Про це передає CNN з посиланням на представника його сім'ї Джеймса Фуллера.

Росс Перо був засновником компанії Electronic Data Systems, яку у 1985 році він продав General Motors за $2,5 млрд. Через три роки після операції він заснував IT-компанії Perot Systems, яка пізніше була придбана Dell за $3,9 млрд.

Бізнесмен двічі балотувався на пост президента США в 1992 і 1996 роках.