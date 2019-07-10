Конгрес США готує повістки для колишніх міністрів Трампа

Юридичний комітет Палати представників США, де зберігається контроль демократів, готовий викликати повістками колишніх високопоставлених чиновників з оточення Трампа, у тому числі екс-міністра юстиції Джеффа Сешнса та глави адміністрації Джона Келлі.

Відповідне рішення законодавці планують прийняти в четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Комітет продовжить свої зусилля, щоб отримати інформацію від критично важливих свідків в рамках нашого діючого розслідування щодо обструкції (правосуддю – ред.), корупції та зловживання владою з боку президента та його соратників», - заявив голова Юридичного комітету конгресмен Джерольд Надлер.

Він повідомив також, що Комітет проголосує в четвер за видачу повісток 12-ти високопоставленим представникам адміністрації Трампа, у тому числі на рівні міністрів його уряду.

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Передбачається також виклик чиновників Трампа і урядових документів, пов'язаних з міграційною політикою нинішнього президента США, яка призводить до розлучення сімей іммігрантів.