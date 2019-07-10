Конгрес США готує повістки для колишніх міністрів Трампа
Відповідне рішення законодавці планують прийняти в четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Комітет продовжить свої зусилля, щоб отримати інформацію від критично важливих свідків в рамках нашого діючого розслідування щодо обструкції (правосуддю – ред.), корупції та зловживання владою з боку президента та його соратників», - заявив голова Юридичного комітету конгресмен Джерольд Надлер.
Він повідомив також, що Комітет проголосує в четвер за видачу повісток 12-ти високопоставленим представникам адміністрації Трампа, у тому числі на рівні міністрів його уряду.
Передбачається також виклик чиновників Трампа і урядових документів, пов'язаних з міграційною політикою нинішнього президента США, яка призводить до розлучення сімей іммігрантів.