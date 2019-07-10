Конгрес США готує повістки для колишніх міністрів Трампа

Конгрес США готує повістки для колишніх міністрів Трампа

Укрінформ
Юридичний комітет Палати представників США, де зберігається контроль демократів, готовий викликати повістками колишніх високопоставлених чиновників з оточення Трампа, у тому числі екс-міністра юстиції Джеффа Сешнса та глави адміністрації Джона Келлі.

Відповідне рішення законодавці планують прийняти в четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Комітет продовжить свої зусилля, щоб отримати інформацію від критично важливих свідків в рамках нашого діючого розслідування щодо обструкції (правосуддю – ред.), корупції та зловживання владою з боку президента та його соратників», - заявив голова Юридичного комітету конгресмен Джерольд Надлер.

Він повідомив також, що Комітет проголосує в четвер за видачу повісток 12-ти високопоставленим представникам адміністрації Трампа, у тому числі на рівні міністрів його уряду.

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Передбачається також виклик чиновників Трампа і урядових документів, пов'язаних з міграційною політикою нинішнього президента США, яка призводить до розлучення сімей іммігрантів.

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