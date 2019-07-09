ЄС та Азербайджан наблизилися до підписання нової угоди – Туск

ЄС і Азербайджаном наблизилися до підписання важливих двосторонніх угод, які окреслять взаємовигідне співробітництво на роки вперед.

Про це у вівторок під час візиту до Баку за підсумками зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим заявив президент Європейської Ради Дональд Туск, повідомляється на сайті Європейської Ради.

"У 2018 році ми ухвалили пріоритети нашого партнерства, і наші переговори стосовно Спільного авіаційного простору, як і навколо нової угоди між ЄС і Азербайджаном, близькі до завершення. Ці угоди будуть вигідними для наших економік, а також сприятимуть поглибленню політичних, ділових, культурних відносин між нами. Ми не маємо, безумовно, забувати про Південний газовий коридор, який, у прямому сенсі, нас поєднує", - зазначив Туск.

Він підкреслив, що цей позитивний імпульс має підняти рівень двостороннього партнерства на користь народам та супроводжувати власні зусилля Азербайджану у процесі реформ та економічної диверсифікації.

Президент Європейської Ради окремо зауважив, що ЄС підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність Азербайджану.

"Ми обговорили також невирішений конфлікт у Нагорному Карабаху. Там не існує військового рішення, а можливим є лише політичне врегулювання у відповідності з міжнародними правилами та принципами. ЄС продовжує повною мірою підтримувати зусилля співголів Мінської групи та їхні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та тривалого врегулювання на основі ключових положень Гельсінського акту", - сказав Туск.