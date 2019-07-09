У Румунії призначили дату президентських виборів

Чергові президентські вибори в Румунії пройдуть 10 листопада нинішнього року.

Про це на засіданні уряду оголосила прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Президентські вибори в Румунії пройдуть 10 листопада 2019 року», - заявила прем'єр на початку засідання уряду.

Румунський прем'єр зазначила, що найближчим часом буде прийнято відповідну постанову уряду, яка згодом має бути затверджена парламентом.

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Денчіле звернула особливу увагу і на те, що на майбутніх виборах президента, згідно з проектом постанови, представники румунської діаспори за межами країни зможуть проголосувати протягом кількох днів.

В урядовому проекті постанови внесено також і положення про голосування поштою для громадян, які не мають змоги дістатися до виборчої дільниці.