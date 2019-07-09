Продаж зброї: Китай вимагає скасувати угоду з Тайванем на $2,2 мільярда

Офіційний Пекін зажадав, щоб Сполучені Штати Америки негайно скасували потенційний продаж зброї Тайваню на суму 2,2 млрд доларів, включаючи бойові танки та зенітні ракети.

Про це повідомляє Al Jazeera.

“Китай закликає США негайно ... скасувати запланований продаж озброєнь та припинити військові відносини з Тайванем, щоб уникнути погіршення китайсько-американських відносин, шкоди миру та стабільності в Тайванській протоці”, - повідомив речник китайського міністерства закордонних справ Ген Шуан.

Речник МЗС КНР зазначив, що Пекін подав офіційні скарги через дипломатичні канали, висловлюючи "сильне невдоволення та рішучу незгоду" щодо можливого продажу зброї.

Шуан назвав запропоновану угоду "грубим втручанням" у внутрішні справи КНР, що завдає шкоди "суверенітету Китаю та його безпеці".

"Ніхто не повинен недооцінювати тверду рішучість китайського уряду та народу захищати суверенітет та територіальну цілісність країни й протидіяти іноземному втручанню", - додав китайський чиновник.

Як повідомлялося, Вашингтон схвалив продаж Тайваню зброї на суму 2,2 млрд доларів.