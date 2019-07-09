Охоронці Ердогана відмовилися здати зброю в аеропорту Сараєво - виникла бійка

Під час початку візиту до Боснії та Герцеговини охоронці президента Туреччини влаштували сутичку в аеропорту Сараєво з прикордонниками, відмовившись слідувати встановленим правилам та здати зброю.

Про це повідомляє DW.

«Вони (охоронці – ред.) були агресивними і поводилися так, ніби вони були у своїй країні. Вони продемонстрували неповагу до наших законів і заслуговували бути затриманими», - прокоментував ситуацію начальник прикордонної поліції Сараєво Зоран Галич.

Представники прикордонної служби повідомили, що напруга виникла після того, як президентські охоронці відмовилися здати свою зброю в аеропорту.

Читайте також: Туреччина перекидає 80 тисяч військових та техніку на кордон із Сирією

За даними DW, яке посилається на місцеве видання Dnevni Avaz, між представниками прикордонної служби та охоронцями турецького президента виникла бійка.

Сутичка була припинена, коли президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вийшов з літака та рушив на зустріч із представниками тристоронньої президентської ради Боснії та Герцеговини, які зустрічали його в аеропорту.

Візит Президента Туреччини до Боснії та Герцеговини триває два дні: 8-9 липня.

Фото: klix.ba