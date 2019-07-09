Охоронці Ердогана відмовилися здати зброю в аеропорту Сараєво - виникла бійка
Про це повідомляє DW.
«Вони (охоронці – ред.) були агресивними і поводилися так, ніби вони були у своїй країні. Вони продемонстрували неповагу до наших законів і заслуговували бути затриманими», - прокоментував ситуацію начальник прикордонної поліції Сараєво Зоран Галич.
Представники прикордонної служби повідомили, що напруга виникла після того, як президентські охоронці відмовилися здати свою зброю в аеропорту.
За даними DW, яке посилається на місцеве видання Dnevni Avaz, між представниками прикордонної служби та охоронцями турецького президента виникла бійка.
Сутичка була припинена, коли президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вийшов з літака та рушив на зустріч із представниками тристоронньої президентської ради Боснії та Герцеговини, які зустрічали його в аеропорту.
Візит Президента Туреччини до Боснії та Герцеговини триває два дні: 8-9 липня.
Фото: klix.ba