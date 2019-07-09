Грузинський «матєрний демарш» на Путіна – ідеальна спецоперація Суркова?

"Ідеальний шторм" – так ми охрестили б спецоперацію Суркова, якою він переміг Грузію одним пострілом...

Дійшли руки написати аналітику про події в Грузії й отой матєрний дємарш про Путіна, який обговорюють 95% російськомовних медіа по усьому світі (совпадєніє?).

18 липня ЄСПЛ винесе рішення за позовом телеканалу Руставі-2 проти Грузії. В 2015-му році бажання повернути медіа-ресурс висловив колишній власник контрольного пакету акцій – Кібар Халваші. За його словами, ще у 2006-му році його змусили продати телеканал за низькою ціною, під тиском президента Міхеїла Саакашвілі.

Зараз телеканалом володіють Георгій та Леван Карманішвілі. Георгій Карманішвілі та Міхеїл Саакашвілі разом вчилися у Києві. Формально телеканал належить офшорній компанії Degson Limited.

Бідзіна Іванішвілі неодноразово називав Руставі-2 рупором Саакашвілі та його партії. У 2017-му Верховний Суд Грузії передав корпоративні права на володіння телеканалом Халваші. Телеканал подав до ЕСПЛ, який призупинив судове рішення. Телеканал дивляться 85% населення Грузії.

В січні 2018 року Руставі-2 показав у прямому ефірі, нібито, фотокопії листа Петра Порошенка на адресу ФСБ, датовані лютим 2007 року. У листі Порошенко, нібито зобов'язувався не порушувати російське законодавство. Цей лист нібито було написано тоді, коли Порошенка не хотіли пускати на територію Росії прикордонники ФСБ, однак йому все ж було необхідно туди потрапити. АП України тоді спростувала цю інформацію, однак скриншоти і досі можна знайти на сайті телеканалу.

А тепер – що це все означає?

Зрозуміло, що скриншоти, нібито, листа Порошенка на адресу ФСБ з'явилися у період гарячого конфлікту колишнього президента з Саакашвілі. Відповідно у травні 2018-го року Юрій Луценко оприлюднив оперативні записи процедур передачі грошей від посіпак младоолігарха Сергія Курченка до спільників Саакашвілі. А також запис телефонних розмов між Саакашвілі та Курченком.

Компанія Курченка "Внєшторгсервіс" зареєстрована на території невизнаної держави – Південної Осетії... А Південна Осетія, та й взагалі "грузинський кейс" – це вотчина Владислава Суркова, який, як ми вам раніше доповідали, намагається відновити свої позиції на фоні успіхів Медведчука.

Складаємо усе до купи!

Ведучий грузинського телеканалу, який належить другу Саакашвілі, який, в свою чергу, був контактом Курченка, який є партнером Суркова – підриває інформаційну бомбу, яку негайно виносять в ТОП усі ключові спікери та лідери думки Росії, починаючи від Кадирова і Ксюши Собчак, закінчуючи Тіною Канделакі й Маргаритою Симонян.

Уся грузинська діаспора, що знаходиться в Росії (та і взагалі вихідці з Кавказу), просто "очумівають" від такого жахливого порушення усіх традицій та норм самої Грузії й починають публічно ненавидіти грузинські медіа та їх журналістів.

А це означає – все... Кінець! Інформаційна війна серед грузинського населення, яке налаштоване позитивно, або хоча б нейтрально до Кремля – виграна безповоротно.

Все ж таки, у Владислава Юрійовича є чому повчитися. У таких оборудках він неперевершений геній. Медведчуку з його тупими двохходовими "телемостами" ще треба довго і нудно практикуватися. Бо, уяви у бідолашного зовсім немає.

"Ідеальний шторм" – так ми охрестили б спецоперацію Суркова, якою він переміг Грузію одним пострілом... Іронія – в тому, що снаряди він створив з того г..вна, яке на лопаті йому та його патрону принесли українські футбольні фани.

Туше!

Дмитро Золотухін

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