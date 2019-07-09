Глава адміністрації Гонконгу назвала "мертвим" законопроєкт, що спричинив протести

Суперечливий законопроєкт про екстрадицію громадян Гонконгу до КНР є "мертвим", заявила глава адміністрації міста Керрі Лам. Однак, демонстранти готують нові протести та вимагають її відставки і проведення нових виборів.

Про це повідомляє DW.

"Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам у вівторок, 9 липня, заявила про остаточне припинення роботи над скандальним законопроєктом про екстрадицію громадян до КНР, який викликав масові протести. За її словами, документ є "повністю мертвим", а робота уряду над ним є "повним провалом", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Лам підкреслила, що немає жодного плану щодо відновлення роботи з ухвалення документу і "законопроєкт мертвий".

Втім, ця заява Лам не задовольнила активістів, які вимагають виконання усіх їхніх вимог і вже анонсували нові акції протесту. За словами одного з лідерів активістів Джошуа Вонга, демонстранти, окрім від повної відмови від намірів ухвалити законопроєкт про екстрадицію, вимагають, зокрема, проведення нових вільних виборів та припинення переслідування протестувальників.

Демонстранти також вимагають від Лам піти у відставку та провести незалежне розслідування дій поліції під час протестів. Вони також закликають уряд відмовитись від характеристики акції протесту 12 червня як "бунту".

"Піти у відставку - це не проста справа для голови адміністрації, і я все ще маю поклик та зобов'язання служити народу Гонконгу", - заявила у відповідь Лам, додавши, що сподівається на те, що суспільство дасть їй новий шанс.

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Як повідомлялося, 9 червня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Гонконгу проти закону, який, на думку його критиків, може дозволити КНР затримувати політичних опонентів на території міста. Суперечливий законопроєкт про екстрадицію дозволить відправляти підозрюваних у злочинах на континентальний Китай для подальшого судового процесу.

Під час несанкціонованого протесту 12 червня поліція використала проти демонстрантів гумові кулі, травматичну зброю та сльозогінний газ.

17 червня демонстранти розблокували головні дороги в регіоні після того, як депутати відмовилися вносити законопроєкт на голосування в зал.

1 липня, коли у Гонконзі урочистості з нагоди 22-ї річниці переходу під юрисдикцію Китаю, протестувальники намагалися прорватися до місцевого парламенту.

2 липня прем'єр-міністр Гонконгу Керрі Лем заявила про відмову від закону про екстрадицію, який викликав протести.

8 липня сталися зіткнення між поліцією і демонстрантами. Зіткнення почалися після того, як активісти спробували заблокувати рух транспорту головною транспортною магістраллю півострова Коулун - вулицею Неттан роуд. Повідомлялося про затримання щонайменше п'ять демонстрантів.