"Абрамси" і "Стінгери": США продадуть Тайваню зброї на $2,2 мільярда

Вашингтон схвалив продаж Тайваню зброї на суму 2,2 млрд доларів.

Про це повідомляє BBC.

"У Пентагоні заявили, що Державний департамент США підтримав потенційну угоду про продаж Тайваню зброї на суму 2,2 мільярди доларів. Мова йде про 108 танків “Абрамс”, 250 ракет “Стінгер” та пов’язане з ними спорядження”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, минулого місяця глава МЗС Китаю закликав США не допустити цієї угоди, назвавши її “надзвичайно чутливим та шкідливим” рішенням. Поінформовано, що Пекін розглядає острів Тайвань як невід’ємну частину своєї території, котра мусить бути возз’єднана з материковим Китаєм – якщо потрібно, то й силовим шляхом.

Проте в Пентагоні не вважають, що втілення цієї угоди змінить баланс сил в регіоні.

Своєю чергою, Тайвань виразив “щиру вдячність” США, адже Вашингтон фактично є для нього головним постачальником озброєнь.

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