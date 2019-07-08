Конгрес отримав доступ до податкових декларацій Трампа

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо підписав поправки до закону, які дозволяють профільним комітетам Конгресу США отримати податкові декларації президента США Дональда Трампа, які він наполегливо намагається тримати в таємниці.

Про це Куомо заявив у понеділок, повідомляє впливове американське видання Politico.

"Податкова таємниця має першорядне значення, однак це має виключення для правдивого розслідування та правоохоронних цілей", - прокоментував Куомо прийняте рішення.

Він наголосив, що підписаний закон "надає Конгресу можливість виконувати його конституційні обов'язки, зміцнювати демократичну систему й гарантувати, що ніхто не є вищим за закон".

Таким чином, новий документ дозволяє Міністерству податків і фінансів ділитися інформацією про доходи високопоставлених федеральних чи місцевих чиновників з трьома комітетами Конгресу, які мають повноваження розглядати податкові питання. Це стосується, в тому числі, президента США.