У Швейцарії поліція затримала 20 учасників акції проти зміни клімату

Швейцарська поліція у понеділок затримала близько двох десятків демонстрантів, які блокували доступ до штаб-квартири банку Credit Suisse у Цюріху в рамках протесту проти зміни клімату, що розпочався у кількох країнах Європи.

Про це повідомляє DW.

“Активістів затримали після акції з блокування входу до фінустанови Credit Suisse, одного з найбільших банків Швейцарії”, - йдеться у повідомленні.

Близько 70 осіб взяли участь у сидячому протесті, заблокувавши декілька входів до фінустанови велосипедами та великими рослинами у горщиках. Протестувальники також розмістили банер з гаслом: "Кліматичні катаклізми фінансуються Credit Suisse". Деякі з активістів прикували себе до деяких об'єктів.

Подібний протест також відбувся біля штаб-квартири найбільшого в Швейцарії банку UBS у місті Базель.