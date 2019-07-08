Землетрус в Ірані: кількість постраждалих зросла до 64
Укрінформ
Унаслідок землетрусу в іранському місті Месджеде-Солейман постраждали 64 людини.
Про це повідомляє ISNA з посиланням на керівника Центру з надзвичайних ситуацій у провінції Хузесан.
“Унаслідок землетрусу магнітудою 5,7 в іранському місті Месджеде-Солейман у понеділок загинула одна людина, постраждали 64”, - йдеться у повідомленні.
За словами керівника Центру з надзвичайних ситуацій у провінції Хузесан, всі постраждалі не перебувають у важкому стані.
Раніше у понеділок, 8 липня, на півдні Ірану стався землетрус магнітудою 5,7. Місцеві ЗМІ повідомляли про одного загиблого й 4 постраждалих.
Фото: en.isna.ir