Землетрус в Ірані: кількість постраждалих зросла до 64

“Унаслідок землетрусу магнітудою 5,7 в іранському місті Месджеде-Солейман у понеділок загинула одна людина, постраждали 64”, - йдеться у повідомленні.

За словами керівника Центру з надзвичайних ситуацій у провінції Хузесан, всі постраждалі не перебувають у важкому стані.

Раніше у понеділок, 8 липня, на півдні Ірану стався землетрус магнітудою 5,7. Місцеві ЗМІ повідомляли про одного загиблого й 4 постраждалих.

Фото: en.isna.ir