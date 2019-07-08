Новий президент Латвії склав присягу

Сьогодні на позачерговому засіданні латвійського Сейму відбулася інавгурація Егіла Левітса, який склав присягу і обійняв посаду президента Латвії.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення LSM.

"Я присягаюсь, що моя робота буде спрямована на благо латвійського народу. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб сприяти благополуччю Латвії та її жителів. Я буду свято дотримуватися Конституції Латвії і законів держави. Я буду до всіх ставитися справедливо і свої обов'язки буду виконувати на совість", - сказав Левітс під час присяги.

Як повідомляв Укрінформ, 29 травня парламент Латвії обрав нового президента країни: за підсумками голосування ним став кандидат від правлячої коаліції Егіл Левітс, який заручився підтримкою 61 депутата.

Латвійський юрист, суддя, політолог Егіл Левітс в кінці радянського періоду був членом Народного фронту Латвії, і вніс значний вклад в проголошення відновлення незалежності Латвії в 1990 році.

Міністр юстиції Латвії в 1993-1994 роках. Був послом Латвії в Німеччині і Швеції в 1992-1993 роках, послом в Угорщині, Австрії та Швейцарії в 1994-1995 роках. Суддя Європейського суду з прав людини (1995-2004). Після цього став членом Суду Європейського Союзу (до 2010 року організація мала назву Суд Європейських співтовариств). На виборах президента Латвії в 2015 році Левітс посів друге місце після Вейоніса. У 2018 року повноваження Левітса як судді Суду Європейського Союзу були підтверджені. Одружений, має доньку.

Фото: LETA, Saeima