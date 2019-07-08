Телеканал "Руставі 2" відновив мовлення після грубих висловлювань на адресу Путіна

Грузинський телеканал "Руставі 2" відновив роботу після кількох годин перерви після скандальної передачі, під час якої ведучий Георгій Габунія нецензурно висловлювався на адресу президента РФ Путіна.

Про це повідомляє портал "Новини Грузія".

"Грузинський опозиційний телеканал "Руставі 2", який перервав мовлення в ніч на понеділок, відновив ефір у 07:30", - йдеться в повідомленні.

Телекомпанія вирішила припинити своє ефірне мовлення через кілька годин після скандальної заяви телеведучого Георгія Габунія, який використовував у своєму монолозі нецензурні вирази на адресу Путіна. Гендиректор "Руставі 2" Ніка Гварамія заявив про припинення мовлення після того, як до офісу телекомпанії прийшли близько 200 осіб, які зажадали вибачитися за скандальний ефір.

Гварамія звинуватив в організації акції влади Грузії. Гендиректор "Руставі 2" закликав МВС подбати про безпеку його співробітників, зазначивши, що тільки після цього вони відновлять мовлення.

Мітинг біля "Руставі 2" завершився в понеділок на світанку. Сьогодні о 18:00 протестувальники мають намір знову зібратися на акцію.

Як повідомляв портал Новини Грузія, ведучий авторської програми "P. S." у прямому ефірі звернувся до російського президента Путіна російською мовою, використавши нецензурні вирази.

Перші особи Грузії розцінили вчинок журналіста як "провокаційний акт" і "спробу дестабілізації". Гендиректор "Руставі 2" Ніка Гварамія вибачився перед глядачами і обіцяв вжити заходів щодо автора монологу.

Десятки людей, які зібралися біля будівлі опозиційного телеканалу "Руставі 2" вимагають, щоб Габунія вибачився за свої слова і був звільнений, оскільки "його дії шкодять інтересам країни". Частина наполягає на тому, щоб телеведучий залишив країну, а Гварамія відсторонили від управління телеканалом.

Після цього телекомпанія "Руставі 2" тимчасово припинила своє ефірне мовлення.