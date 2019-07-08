Японія закликає Іран не порушувати ядерну угоду

Японія закликає Іран не порушувати умов ядерної угоди 2015 року.

Про це заявив заступник генерального секретаря Кабінету міністрів Японії Ясутосі Нісімура на тлі рішення Тегерана перевищити ліміт збагачення урану, повідомляє The Mainichi.

«Ми наполегливо закликаємо Іран дотримуватися ядерної угоди, негайно повернутися до своїх зобов'язань та утримуватися від кроків, які могли б зашкодити угоді», - сказав Нісімура.

Японія підтримує ядерну угоду як шлях забезпечення стабільності на Близькому Сході, зазначив він. «Японія й далі відіграватиме свою роль в ослабленні напруги та стабілізації ситуації на Близькому Сході у співпраці з іншими країнами. Ми вважаємо, що це питання має вирішуватися шляхом діалогу», - підкреслив Нісімура.

Читайте також: Нетаньягу закликав ЄС посилити санкції проти Ірану

Як відомо, у травні цього року Іран активізував виробництво збагаченого урану, який можна використовувати для виробництва палива для реакторів, а також для ядерної зброї.

У неділю в Тегерані заявили, що збираються знову порушити ядерну угоду 2015 року, перевищивши встановлений ліміт на збагачення урану. У цьому зв'язку США пригрозили Ірану подальшою ізоляцією та санкціями.