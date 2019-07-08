Три події світу. Надії під кленами, кадрові несподіванки в ЄС та рекогносцировка на Апеннінах

Три події світу. Надії під кленами, кадрові несподіванки в ЄС та рекогносцировка на Апеннінах

Укрінформ
У Торонто пройшла конференція з питань реформ в Україні, яка логічно суміщалася з візитом до Канади Володимира Зеленського.

Нове керівництво європейських інституцій стало предметом масштабного компромісу та демонстрацією розбіжностей всередині Євросоюзу. Путін бліц-візитом до Італії промацав настрої тамтешнього істеблішменту.

У Канаді, яку традиційно вважають найбільш послідовним союзником України на Заході, обговорили шляхи здійснення українських реформ. Володимир Зеленський назвав результатом свого візиту участь у 19 зустрічах, до них можна додати чергові демонстрації рудиментів «КВК» у його публічних виступах та анонс «великої приватизації» ще у 2019 році. Українська делегація рушила за океан без Іванни Клімпуш-Цинцадзе та Павла Клімкіна, що помітно послабило її позиції. Втім, колективний Захід не має намірів відмовлятися від допомоги Україні, що засвідчили заяви Джастіна Трюдо та Курта Волкера у Торонто та візит президента Європейської Ради Дональда Туска до Станиці Луганської.

Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн

Втім, пан Туск вже думає про продовження політичної кар’єри, можливо, на Батьківщині, у Польщі, адже його повноваження вийшли на фінішну пряму. Європейська Рада не з першої спроби, але визначилася з кандидатурами нових керівників ЄС.  Очолити Європейську Комісію має хороші шанси Урсула фон дер Ляєн, нинішній міністр оборони Німеччини. Крістін Лагард переходить з посади директора-розпорядника МВФ до стерна Центрального Європейського банку. Бельгієць Шарль Мішель очолить Європейську Раду, а іспанець Жозеп Боррель стане  керівником зовнішньої політики ЄС. Європейський Парламент тим часом обрав Давіда-Марію Сассолі своїм президентом, що дозволяє говорити не лише про показове дотримання гендерного балансу, але і про монополію представників Старої Європи. Припускаю, що ці призначення лише посилять протиріччя всередині ЄС.

І Володимир Путін прогнозовано розраховує ними скористатися. В інтерв’ю Corrierre Della Serra російський президент не лише наголосив на тому, що від Росії не варто вимагати виконання Мінських домовленостей, але і фактично висунув ультиматум Володимиру Зеленському. Мовляв, почнемо діалог з українським керівництвом лише після старту прямих переговорів Києва з Донецьком та Луганськом. Що стосується санкцій, то Путін наголосив, що саме Євросоюз має зробити перший крок з їх зняття. Ці заяви невипадково зроблені під час візиту до Італії, керівництво якої не приховує зацікавлення  у послабленні санкційного тиску на Росію. Цікаво, що Папа Римський Франциск після зустрічі з Путіним заявив, що на Донбасі триває гібридна війна, позначена печаткою брехні. 

Євген МАГДА, Інститут світової політики

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