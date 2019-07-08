У Білорусі джип перекинувся в канал: п'ятеро загиблих

Позашляховик, у якому перебували десять осіб, в'їхав у меліоративний канал: п'ятеро пасажирів, у тому числі троє дітей, загинули на місці.

Як повідомляє БЕЛТА, катастрофа сталася неподалік Бєлоозерська Брестської області.

"За попередньою інформацією, 30-річний водій не впорався з керуванням автомобіля Mercedes GL, у результаті чого транспортний засіб перекинувся в меліоративний канал", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в позашляховику перебували 10 осіб - п'ять чоловіків, дві жінки і троє дітей. Унаслідок ДТП п'ятеро пасажирів - усі троє дітей, чоловік і жінка - померли на місці. Решта пасажирів не постраждали.

Водія затримали. За результатами обстеження, у нього зафіксовано 1,4 проміле алкоголю.

Ведеться слідство, допитуються свідки, призначено експертизи.

Фото: МВС Білорусі