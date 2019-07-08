Китай заперечує, що розлучає мусульманські сімʼї

Китай заперечує, що розлучає мусульманські сімʼї

Укрінформ
Посол КНР у Великій Британії офіційно заперечив інформацію про те, ніби в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю влада масово відбирає дітей у батьків-мусульман.

Про це повідомляє BBC.

«Немає ніякого відчуження дітей від батьків - узагалі. Якщо є люди, які втратили своїх дітей, нехай мені назвуть їхні імена, і ми постараємося їх знайти», - заявив китайський посол.

За даними, зібраними BBC раніше, у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю, населеному переважно тюркомовними мусульманами-уйгурами, діти часто залишаються без батьків, яких ув’язнюють у спеціальних «виховних» таборах - начебто задля «запобігання тероризму». За цією інформацією, влада практикує вилучення їхніх дітей під централізовану державну опіку.

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Повідомлялося, що потрапити до цієї «перевиховної» системи уйгури можуть навіть просто за демонстрацію релігійності.

Своєю чергою Пекін послідовно заперечує цю інформацію, визнаючи лише застосування окремих заходів у боротьби із загрозою ісламського тероризму в Сіньцзяні.

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