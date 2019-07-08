Китай заперечує, що розлучає мусульманські сімʼї

Посол КНР у Великій Британії офіційно заперечив інформацію про те, ніби в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю влада масово відбирає дітей у батьків-мусульман.

Про це повідомляє BBC.

«Немає ніякого відчуження дітей від батьків - узагалі. Якщо є люди, які втратили своїх дітей, нехай мені назвуть їхні імена, і ми постараємося їх знайти», - заявив китайський посол.

За даними, зібраними BBC раніше, у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю, населеному переважно тюркомовними мусульманами-уйгурами, діти часто залишаються без батьків, яких ув’язнюють у спеціальних «виховних» таборах - начебто задля «запобігання тероризму». За цією інформацією, влада практикує вилучення їхніх дітей під централізовану державну опіку.

Повідомлялося, що потрапити до цієї «перевиховної» системи уйгури можуть навіть просто за демонстрацію релігійності.

Своєю чергою Пекін послідовно заперечує цю інформацію, визнаючи лише застосування окремих заходів у боротьби із загрозою ісламського тероризму в Сіньцзяні.