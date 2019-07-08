В Афганістані таліби підірвали автівку: 6 загиблих, близько сотні поранених
Укрінформ
Шість осіб загинули, 96 дістали поранення внаслідок вибуху замінованого автомобіля в місті Газні на південному сході Афганістану.
Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.
"Вибух прогримів о 8:30 ранку за місцевим часом поряд із відділком безпеки поліції", - сказав представник уряду провінції Газні Ареф Нурі, додавши, що загинули двоє силовиків і четверо мирних жителів.
За його словами, 87 цивільних і дев'ять співробітників служби безпеки були поранені, деякі перебувають у критичному стані.
Повідомляється, що відповідальність за теракт узяв на себе рух "Талібан".