У Гонконгу багатотисячний мітинг намагався привернути увагу туристів з Китаю

Десятки тисяч антиурядових демонстрантів вийшли у неділю на вулиці Гонконга - вперше після штурму парламенту 1 липня. На цей раз вони намагалися привернути увагу туристів з Китаю.

Про це повідомляє ВВС.

"Протестувальники пройшли ходою у районі, популярному серед туристів з Китаю, намагаючись таким чином висловити своє занепокоєння щодо спірного законопроекту про екстрадицію", - йдеться в повідомленні.

Заначається, що демонстранти пройшли по вулицях у напрямку до залізничного вокзалу "Західного Коулуна". Ця залізнична станція з'єднує Гонконг із високошвидкісною залізничною мережею материкового Китаю.

Для того, щоб привернути увагу туристів з материка, демонстранти замість кантонської мови, яку використовують у Гонконзі, скандували мандаринською. Банери також були написані спрощеною китайською мовою - яку використовують у Китаї - замість традиційних символів. В одному місці протестувальники навіть співали китайський національний гімн, щоб привернути увагу туристів.

Гонконг, колишня британська колонія, є частиною Китаю, але існує за принципом "одна країни, дві системи", що гарантує йому певний рівень автономії. Він має власну судову систему та окрему від материкового Китаю правову систему.

У Гонконгу є права і свободи, небачені для материкового Китаю - зокрема, свобода слова і право на протест. Водночас на материку блокують навіть дописи про протести у Гонконзі у соцмережах, тож демонстранти сподіваються, що туристи донесуть інформацію про протести до Китаю.

Організатори протесту стверджують, що у ході взяли участь 230 тис. осіб, водночас за даними поліцї максимальна кількість протестувальників становила 56 тисяч.

Як повідомлялося, 9 червня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Гонконгу проти закону, який, на думку його критиків, може дозволити КНР затримувати політичних опонентів на території міста. Суперечливий законопроєкт про екстрадицію дозволить відправляти підозрюваних у злочинах на континентальний Китай для подальшого судового процесу.

Під час несанкціонованого протесту 12 червня поліція використала проти демонстрантів гумові кулі, травматичну зброю та сльозогінний газ.

17 червня демонстранти розблокували головні дороги в регіоні після того, як депутати відмовилися вносити законопроєкт на голосування в зал.

1 липня, коли у Гонконзі урочистості з нагоди 22-ї річниці переходу під юрисдикцію Китаю, протестувальники намагалися прорватися до місцевого парламенту.

2 липня прем'єр-міністр Гонконгу Керрі Лем заявила про відмову від закону про екстрадицію, який викликав протести.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант вчора заявив, що Китай повинен зберігати високий рівень автономії Гонконга від Пекіна, як це було узгоджено у договорі 1984 року, який підписали уряди Великої Британії та Китаю.