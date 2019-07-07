У ЄС стурбовані через порушення Іраном ядерної угоди

Федеріка Могеріні, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики, заявила, що ЄС «вкрай стурбований» тим, що Іран вирішив перевищити ліміт на збагачення урану, встановлений угодою 2015 року.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст The Wall Street Journal у Брюсселі Лоуренс Норман.

«Федеріка Могеріні заявила, що Іран, незважаючи на свої запевнення у бажанні зберегти ядерну угоду, все більше її порушує. Європейська реакція наступна – ми вкрай стурбовані цим», - йдеться в повідомленні.

Свою заяву Могеріні узгодила з Францією, Великою Британією та Німеччиною. ЄС закликав Тегеран скасувати свої останні рішення, які «підривають» угоду 2015 року, і підкреслив, що розгляне свої подальші кроки спільно з КНР та РФ.

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Як відомо, у неділю Іран офіційно заявив, що почне збагачення урану вище концентрації 3,67%, і попередив про подальшу відмову від положень міжнародної ядерної угоди через 60 днів.

Як відомо, США вийшли з ядерної угоди з Іраном у травні минулого року. Відтоді відносини між Тегераном та Заходом усе суттєвіше погіршуються.