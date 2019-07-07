Сім нових культурних об'єктів внесені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

У суботу під час засідання в Баку Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включив до свого списку 7 нових культурних об’єктів у Бахрейні, Австралії, Китаї, Індії, Індонезії, Японії та Лаоській Народно-Демократичній Республіці.

Про це повідомляється на офіційному сайті ЮНЕСКО.

«В ході 43-ї сесії Комітету Всесвітньої спадщини, яка триває в Баку до 10 липня, він включив до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 7 нових культурних об’єктів. Це Могильні кургани Дільмун (Бахрейн), культурний ландшафт Будж Бім (Австралія), руїни стародавнього міста Лянчжоу (Китай), місто Джайпур (Індія), спадщина видобутку вугілля Омбілін в Савалунто (Індонезія), група курганів Модзі-Фуруіті Кофугун (Японія) та мегалітичні глечики в Сиангкхуанг (Лаоська Народно-Демократична Республіка)», - йдеться в повідомленні.

Перед цим, 5 липня, на цій же сесії до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО було внесено ще 5 об’єктів (як культурних так і природних) у Ісландії, Франції, Бразилії, Буркіна-Фасо та Іраку.

Поповнення цього списку ЮНЕСКО відбудеться і на сьогоднішньому засіданні, 7 липня.