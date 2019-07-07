На акціях протесту в Казахстані затримані сотні людей

У найбільших містах Казахстану - Алмати і Нур-Султані - відбулися несанкціоновані акції протесту, сотні їх учасників затримані поліцією.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

“У двох найбільших містах Казахстану затримані сотні людей, які брали участь у несанкціонованих акціях протесту. У центрі Алмати в суботу, 6 липня, поліція затримала більше 250 осіб", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що людей затримували в основному поблизу Центрального стадіону, де проходила акція, до участі в якій закликав лідер забороненого в країні руху "Демократичний вибір Казахстану" Мухтар Аблязов.

Ще до початку мітингу поліція оточила територію навколо Центрального стадіону. Були закриті розташовані там Палац спорту, магазини і кафе. За інформацією ЗМІ Казахстану, силовики грубо затримували всіх перехожих, у тому числі жінок, які висловлювали своє обурення такими заходами.

“Після того, як один з незадоволених діями СОБР накинувся на поліцейського, почалися заворушення, зіткнулися кілька груп активістів і силовиків. До присутніх неодноразово виходили представники влади, які закликали їх розійтися і вказували, що мітинг не санкціонований", - передає DW.

У Нур-Султані також затримували людей, які брали участь у несанкціонованому мітингу на проспекті Республіки.

6 липня в Казахстані відзначається державне свято - День столиці, який збігається з днем народження колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.