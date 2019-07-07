Під ударом авіації в Сирії загинули 13 дітей - правозахисники
Укрінформ
У результаті авіаудару сил сирійського режиму по провінції Ідліб загинули близько 20 осіб, у тому числі 13 дітей.
Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR).
«Близько 20 мирних жителів, у тому числі 13 дітей і одна жінка, були вбиті в результаті удару військових літаків режиму, бойових літаків РФ, яка виступає його гарантом, а також наземного обстрілу», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що обстрілів зазнало містечко Мухамбаль у провінції Ідліб на північному заході країни пізно ввечері в п'ятницю. Як указує SOHR, авіаударів було завдано в зоні так званої деескалації.
Як повідомляв Укрінформ, тиждень тому ракетного удару зазнала столиця Сирії. По околицях Дамаска було випущено кілька ракет, сирійські ЗМІ повідомили про чотирьох загиблих.
Фото: AA