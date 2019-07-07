Ердоган призначив нового главу центробанку Туреччини

Ердоган призначив нового главу центробанку Туреччини

Укрінформ
Президент Туреччини звільнив главу центробанку країни Мурата Четінкая та призначив на цю посаду його заступника - Мурата Уйсала.

Відповідне рішення опубліковане в офіційному виданні Resmi Gazete.

«У новому періоді буде втілюватися грошово-кредитна політика, спрямована на стабільність цін», - повідомив Уйсал одразу після призначення.

Детальніше про нову політику він розповість на пресконференції, яку пообіцяв провести найближчими днями.

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За останньою інформацією Інституту статистики Туреччини, річний рівень інфляції в червні сягнув 11-місячного мінімуму - 15,72%.

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