Ердоган призначив нового главу центробанку Туреччини
Укрінформ
Президент Туреччини звільнив главу центробанку країни Мурата Четінкая та призначив на цю посаду його заступника - Мурата Уйсала.
Відповідне рішення опубліковане в офіційному виданні Resmi Gazete.
«У новому періоді буде втілюватися грошово-кредитна політика, спрямована на стабільність цін», - повідомив Уйсал одразу після призначення.
Детальніше про нову політику він розповість на пресконференції, яку пообіцяв провести найближчими днями.
За останньою інформацією Інституту статистики Туреччини, річний рівень інфляції в червні сягнув 11-місячного мінімуму - 15,72%.