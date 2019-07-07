У бою за КПП на заході Афганістану загинули 19 осіб
Укрінформ
Таліби атакували КПП в афганській провінції Герат, спалахнув бій, у якому загинули 19 осіб, у тому числі десять бойовиків.
Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцевих силовиків.
"Загалом 19 осіб, у тому числі дев'ять співробітників служби безпеки, польовий ватажок руху "Талібан" Муллах Гоусудинг і дев'ять інших бойовиків були вбиті в окрузі Карах провінції Герат на заході Афганістану", - йдеться в повідомленні.
Як поінформував голова провінційної поліції Амінуллах Омаркхіл, таліби атакували КПП рано вранці. Спалахнув запеклий бій, який тривав кілька годин.
За словами поліцейського чиновника, ще 15 бойовиків і шестеро силовиків дістали поранення.
Омаркхіл також наголосив, що урядові сили будуть продовжувати завдавати ударів по бойовиках в інших районах провінції Герат.