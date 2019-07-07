Посла Сербії викликають до МЗС Болгарії через слова його керівника

Посла Сербії в Болгарії викликали в МЗС цієї країни у зв'язку з недружніми заявами міністра закордонних справ Сербії Івіци Дачича на адресу болгарського прем'єра Бойко Борисова.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Під час зустрічі в МЗС послу Сербії нагадають про підтримку Болгарією європейської інтеграції Сербії. Болгарська сторона обговорить також питання, чи постраждають двосторонні відносини від висловлювань сербського міністра закордонних справ», - йдеться в повідомленні МЗС.

Раніше міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич розкритикував позицію прем'єр-міністра Болгарії Бойко Борисова. На прес-конференції у польському місті Познань, де проходила зустріч глав урядів Німеччини, Польщі, Болгарії та Північної Македонії з питання інтеграції країн Західних Балкан, Дачич, зокрема, заявив: «Борисову не слід давати поради новому Верховному комісару ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепу Борелю».

Відповідаючи на запитання, як уплине на процес євроінтеграції Західних Балкан на ту обставину, що Іспанія (до речі, Борель родом з Каталонії) не визнала Косово, Борисов заявив: «Обіймаючи таку високу посаду, як Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, Борелю необхідно буде захищати не інтереси власної держави, а всього Євросоюзу».

Невизнання Іспанією Косово, за словами Борисова, не матиме основоположного значення для інших країн, які вже його визнали.

Дотепер незалежність Косово визнали близько ста країн, у тому числі 20 держав ЄС. Україна входить до числа країн, які не визнали незалежність краю.

Фото: baltnews.lv