Від вибуху у Флориді постраждали два десятки людей

Принаймні двадцять осіб госпіталізовані з пораненнями внаслідок вибуху в одному з торгових центрів на півдні американського штату Флорида.

Про це повідомили в муніципалітеті Плантейшн, де стався вибух, передає CNN.

"Щонайменше 20 осіб госпіталізовані, в тому числі двоє у критичному стані, внаслідок вибуху газу, який зруйнував частину торгового центру на півдні Флориди", - заявили представники місцевої влади.

Рятувальники продовжують оглядати територію, але вважається, що вже виявлено всіх постраждалих, повідомили в департаменті пожежної служби.

Усі навколишні установи та магазини зачинено. Пожежники заявили, що оголосять, коли люди можуть повернутися до приміщень.

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Як повідомляв Укрінформ, у суботу в торговому центрі в містечку Плантейшн, неподалік Форту Лодердейл на півдні Флориди стався потужний вибух. У результаті інциденту будівлю ТРЦ зруйновано.